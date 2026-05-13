Antalya'da sebze yüklü kamyon ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sebze yüklü kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Beyrebucak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anamur istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Sadık Ç. yönetimindeki 33 LR 513 plakalı sebze yüklü kamyon ile Sabahat G.'nin kullandığı 07 AFN 013 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi, kamyon ise yan yattı.

Kazada kamyon sürücüsü Sadık Ç., motosiklet sürücüsü Sabahat G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yan yatan kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
