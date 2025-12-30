Haberler

Kavşağa giren motosikletliyi fark etmeyerek çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi 6504 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Halime D.'nin kullandığı 07 AVC 966 plakalı otomobil, Hacı Ayşe Kasapoğlu Camii önüne geldiğinde 6515 Sokak'tan gelmekte olan olan Kenan Y.'nin kullandığı 07 NMY 098 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobil sürücüsünün kontrolsüz kavşağa yaklaştığında ilk olarak yavaşladığı, ardından kavşağa giren motosikletliyi fark etmeyerek çarptığı görüldü. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Nazan Ş.Y. yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
