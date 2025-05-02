Antalya'da motorbot arızalandı, 3 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı

Antalya'da Konyaaltı sahili açıklarında motorbotları arızalanan 112'den yardım isteyen 3 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Balıkçı Barınağı'ndan motorbotla denize açılan 3 kişi bir süre denizde vakit geçirdikten sonra Kaleiçi Yat Limanı'na gitmek için hareket etti. Konyaaltı Sahili açıklarına geldiklerinde motorbotta meydana gelen arıza nedeniyle tekne hareketsiz kaldı. Kendi çabaları ile tekneyi yeniden çalıştırmaya çalışan 3 kişi başarısız olunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Bot ve jet ski ile belirtilen bölgeye gelen deniz polisi motorbotta bulunan 3 kişiyi kendi botlarına alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi. Karaya ayak basan 3 kişi işlemlerinin ardından yat limanından ayrıldı. - ANTALYA