Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yolcu yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde bir minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Sürücü kaza sonrası araçtan kendi imkanıyla çıkarken, yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Antalya'da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan yolculardan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesinin Aşağıkocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.İ. idaresindeki 07 BOH 162 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yangın söndürülürken, olay sonrası ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü İ.H.İ. araçtan kendi imkanıyla çıktığı öğrenilirken, yolculardan M.Ö. ile araçta sıkışan ve durumu ağır olduğu öğrenilen K.K. itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
