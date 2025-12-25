Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yolcu yaralandı

Antalya'da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan yolculardan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesinin Aşağıkocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.İ. idaresindeki 07 BOH 162 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yangın söndürülürken, olay sonrası ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü İ.H.İ. araçtan kendi imkanıyla çıktığı öğrenilirken, yolculardan M.Ö. ile araçta sıkışan ve durumu ağır olduğu öğrenilen K.K. itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA