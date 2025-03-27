Annesinin mezarında rüzgar gülü gördü, toprağı kazınca dehşete düştü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde bulunan Türbeli Mezarlığı'na annesinin kabrini ziyaret eden bir vatandaş mezarın üzerine rüzgar gülü konduğunu gördü. Vatandaş, aynı zamanda toprağın eşelenerek bir bölümünün kartonla çevrildiğini fark etti.

KEDİYİ ANNESİNİN MEZARININ İÇİNE GÖMMÜŞLER

Durumdan şüphelenen vatandaş ilk başta mezarı ziyarete gelen çocukların yapmış olabileceğini düşünerek durumu yakınlarına anlattı. Ancak yakınlarının böyle bir şeyden bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine vatandaş tekrar mezarlığa gitti. Annesinin mezarı üzerinde kartonlar ile çevrili alanı kazmaya başlayan vatandaş, bir süre sonra çıkan tahtayı kaldırdığında poşet içerisinde gömülü bir canlı olduğunu fark etti. İlk başka poşet içerisinde bir bebeğin gömülmüş olabileceğini düşünen vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından açılan poşetten yakın zamanda telef olmuş bir kedi çıktı.

"HİÇ Mİ YER BULAMADINIZ?"

Cep telefonuyla kayda aldığı videoda duruma tepki gösteren vatandaş, "Hayvan sevgisi olan arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz annemin mezarı. Kedisi ölmüş, buraya annemin mezarının içine defnetmiş. Hiç mi yer bulamadınız? İnsana saygınız mı yok? Hayvana saygınız var ama ölen bir insana saygınız yok. Bu mudur hayvan sevgisi, bu mudur duyarlılık" dedi.