Antalya'da Market Yangını: İşletme Sahibi Kadın ve Oğlu Gözyaşlarına Boğuldu

Market yangınında kendilerini dışarı atan işletme sahibi kadın ve oğlu gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da markette çıkan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Yangına müdahale eden vatandaş: "Gücümüz yetmedi, 3 dakikada her yeri sardı"

ANTALYA - Antalya'da bir markette çıkan yangını fark ederek kendilerini dışarı atan işletme sahibi kadın ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. Yangın itfaiye ekiplerinin, müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Adnan Selekler Caddesi ile 3076 sokak kesişiminde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin üst katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu market sahibi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların kendi imkanları ve yangın tüpü ile müdahalesi yetersiz kalırken kısa sürede büyüyen alevler marketin üst katını tamamen sardı. Alevler kısa sürede marketin alt katına da sıçradı. Alevler iş yerini sararken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken akşam mesai çıkışı olması nedeniyle oluşan trafikte ekipler yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Bu sırada yangının ilk anlarına ait görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde marketin alevli şekilde yandığı, yangın nedeniyle büyük panik yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan market sahibi kadını vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

"3 dakikada her yeri sardı"

Yangını ilk fark eden ve yangın tüpü ile müdahale etmek isteyen vatandaşlardan Umut Çelik, dumanı fark ettikten sonra yangın tüpü ile müdahale ettiklerini ancak yetersiz kaldıklarını belirterek, "Dükkanda otururken duman üst katta köşeden çıktığını gördük. Kardeşimde arabadaydı, araçtan yangın tüplerini alarak söndürmek için içeri girdi. 2 tüp bir anda bitti, gücümüz yetmedi. 3 dakika içinde küle döndü burası, her şey üst kattan başladı. Oradan da alt kata sıçradı, binayı komple sardı. 3 dakika içerisinde her yeri sardı" dedi.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.