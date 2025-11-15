Haberler

Antalya'da Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yürüyüşe çıkan iki genç, dağlık alanda mahsur kaldı. JAK ve AFAD ekipleri, gençleri kurtarmak için harekete geçti ve yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından başarılı bir şekilde bulundukları yerden kurtarıldılar.

Antalya'da yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 genç, JAK ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Hisarçardır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Arapuçtu dağına yürüyüşe çıkan G.D. (17) ve Abdullah D. (18) zirveye çıktıktan sonra dönüşe geçti. Ancak sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 2 genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Görevlilere sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak bulundukları yerden inemediklerini belirten gençlerin yardımına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri yetişti. İhbarın ardından harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri kısa sürede verilen konuma gelirken gençleri bulundukları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından gençler bulundukları yerden kurtarılarak jandarma ekiplerine teslim edildi. 2 gencin kurtarılma anları ise ekiplerin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'dan istediği maaş! Rakam öyle böyle değil
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
Hem teknik direktör hem de beden eğitimi öğretmeni! İnternetten izleyip futbolcu buluyor

Takımı ikinci! Hem teknik adam hem de beden eğitimi öğretmeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.