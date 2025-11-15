Antalya'da Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı

Antalya'da yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 genç, JAK ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Hisarçardır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Arapuçtu dağına yürüyüşe çıkan G.D. (17) ve Abdullah D. (18) zirveye çıktıktan sonra dönüşe geçti. Ancak sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 2 genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Görevlilere sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak bulundukları yerden inemediklerini belirten gençlerin yardımına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri yetişti. İhbarın ardından harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri kısa sürede verilen konuma gelirken gençleri bulundukları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından gençler bulundukları yerden kurtarılarak jandarma ekiplerine teslim edildi. 2 gencin kurtarılma anları ise ekiplerin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA