Antalya'da LPG'li Araçta Yangın: Esnafın Kahramanlığı

Antalya'nın Serik ilçesinde Tofaş marka otomobilde çıkan yangın esnasında aracın LPG'li olduğunu öğrenen esnaf, alevleri söndürmek için kullandığı yangın tüpleri boş çıkınca büyük panik yaşadı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Kayaburnu Mahallesinde yaşandı. Marketten alışveriş yaptıktan sonra sürücü aracı çalıştırmak isterken dumanları fark etti. O esnada çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Mahalle esnafı ise yanan aracı söndürmek için yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın esnasında aracın LPG'li olduğu ortaya çıkması ve yangın tüplerinin boş çıkması ise büyük paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası büyük uğraşlar sonrası otomobilde çıkan yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.

"Canım pahasına müdahale ettim"

Olay anında yangın tüpleri ile alevlere müdahale eden Mehmet Altınkurt, "Cuma namazından çıktıktan sonra iş yerime geldim. Baktım bir hareketlilik var. İlk önce anlayamadım ne olduğunu ama sonra fark ettim ki bir vatandaşın aracı yanıyor. Bizim de işlerimiz plastik ürünler üzerinde olduğu için her zaman güvenlik açısından yangın tüpü bulundururuz. Aklıma geldi ve yangın tüpleriyle yangına müdahale ettim. Araç benimmiş değilmiş hiç önemsemedim. Mahalle arasında olduğu için daha büyük bir tehlike oluşturabileceğini düşündüm. Müdahale ettim canım pahasına. Vatandaşlık görevimi yaptım. Allaha şükür zararsız bir şekilde kurtardık aracımızı. Arkadaşlar yangın tüplerini bana ulaştırma da zorluk çektirdiler. Dükkanda devamlı ben durduğum için tarif ettim onlara. Çevrede bulunan esnaf arkadaşlarda yardımcı oldular. Onlarında yangın tüplerini kullandık. Yangın tüplerinin kimisi dolu kimisi boştu. Yangın esnasında bir panik oldu. O anda aracın tüplü olduğunu duydum. Mahalle arasında büyük bir felakete yol açabilir diye panik olduk. Allah'a şükür zararsız bir şekilde kurtardık. Biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor. Evimizde, iş yerimizde, aracımızda illa ki bir yangın tüpü olması lazım. Eğer yangın tüpümüz olmasaydı itfaiye gelene kadar belki araç tamamen yanardı. Belki de araçtaki tüp patlar ve çevreye büyük bir zarar verebilirdi. Allaha şükür böyle bir şey olmadı. Mutluyum, vatandaşlık görevi yaptım. Allah razı yardımcı olanlardan" şeklinde konuştu. - ANTALYA