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Antalya'da Kundaklama Girişimi: Kuaför Dükkanını Yakmaya Çalıştı

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Antalya'da madde bağımlısı bir genç, daha önce depoyu yakmasının ardından bu kez bir bayan kuaförünü kundaklamaya çalıştı. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda, durumdan haberdar olan kuaför sahibi, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Mahalle halkı tarafından kovalanan genç, bir apartman sakininin kafasına sopayla vurdu.

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Kuaför dükkanını kundaklamaya çalıştı, güvenlik kameralarını online izleyen genç kadın soluğu iş yerinde aldı

Mahalle sakinleri tarafından kovalanan genç, bir vatandaşın kafasına sopayla vurdu

Kundaklama anı güvenlik kamerasına, yaşanan kovalamaca da gazetecilerin kamerasına yansıdı

Madde bağımlısı genç, yaklaşık 1 ay önce bir binanın deposunda kendisini yakmaya çalışırken son anda gözyaşlarına boğulan babası tarafından kurtarılmıştı

ANTALYA - Antalya'da daha önce bir binanın deposunu yakıp babası tarafından canı son anda kurtarılan madde bağımlısı genç, bu sefer de bir bayan kuaförü dükkanını yakmaya çalıştı. İşletmesini son anda kurtaran genç kadın hayatının şokunu yaşarken, olay yerinden ayrılmayan genci mahalleli kovaladı. Madde bağımlısı genç kendisini kovalayan bir apartman sakininin de kafasına sopayla vurup kaçtı. Şüphelinin işletmeyi yakma girişimi ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bir mahalleyi ayağa kaldıran olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72. Sokak'taki Tangül Dinekli'ye ait bayan kuaförü işletmesinde yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim A., kuaför işletmesinin kapısına giysi ve bazı eşyalar koyup yakmaya çalıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, Dinekli'yi arayarak haber verdi.

Güvenlik kamerasını online izleyince hayatının şokunu yaşadı

Dinekli, işletmesinin güvenlik kameralarını telefonundan bağlanıp izleyince hayatının şokunu yaşadı. İbrahim A.'nın dükkanının kapısına bazı kıyafet ve eşyaları yakmaya çalıştığını gören genç kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım talep etti.

Mahalleli kovaladı, apartman sakininin kafasına sopayla vurdu

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim A.'nın yakma girişiminin başarısız kalmasıyla dükkanda zarar oluşmazken, mahalle sakinleri etrafta onu aramaya başladı. Tekrar dükkanın bulunduğu sokağa gelen İbrahim A. ile bazı apartman sakinleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Son olarak İbrahim A., kendisini kovalayıp üzerine gelen bir vatandaşın kafasına elindeki sopayı vurup kaçtı.

"Daha önce de yan binayı ve diğer tarafı yakmıştı"

Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheli şahıs gözlerden kaybolurken, işletme sahibi Tangül Dinekli yaşadığı o anları şöyle özetledi, "İş yerine girmeye çalışıyor diye komşularım aradı, ben de o sırada izlemek için güvenlik kameralarını açtım. Motosiklet gelince geri çekiliyor. Sonra ikinci kez gelip dükkanı yakmaya çalışmış, ben de itfaiyeyi aradım. Daha önce de yan binayı ve diğer tarafı yakmıştı."

"Delikanlı adamsın, onurun kırılmasın diyoruz anlamıyor"

Başına sopa saldırısı yapılan vatandaş ise, "Bizim apartmanı iki defa yaktı daha önce. Aylarca bizim orada kaldı. Delikanlı adamsın onurun kırılmasın, diyoruz anlamıyor" ifadelerini kullandı.

Yakma girişimi anbean güvenlik kamerasında

Öte yandan İbrahim A.'nın iş yerini yakma girişimi güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde kapının önüne kıyafet ve bazı eşyaları atan İbrahim A.'nın ardından çakmakla kıyafeti tutuşturduğu, bir süre sonra alev alan kıyafetin kendiliğinden sönmesi yer aldı.

Daha önce depoyu yakmış, onu kurtaran babası gözyaşına boğulmuştu

İbrahim A. yaklaşık 1 ay önce olayın gerçekleştiği sokağa yakın noktada bir binanın deposunu yakmış ve babası tarafından son anda kurtarılmıştı. İbrahim A. gözaltına alınırken, baba da gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Antalya'da Kundaklama Girişimi: Kuaför Dükkanını Yakmaya Çalıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - 3.Sayfa
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