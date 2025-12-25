Elmalı'da sakızmatik ile kumar operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sakızmatik oyun makinesi adı verilen elektronik cihazlar üzerinden kumar oynatıldığı tespit edilen iki iş yerine operasyon düzenlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Elmalı ilçesinde yürüttükleri çalışma kapsamında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığını belirledi.

Bu kapsamda, V.A.'nın işlettiği kahvehane ile E.E.'nin işlettiği markette yapılan aramalarda 3 adet oyun makinesi ile çok sayıda tombala kağıdı ve pulu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında işletme sahipleri olan 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA