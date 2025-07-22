Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kayalıklara Çarptı: 2 Yaralı

Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kayalıklara Çarptı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin kayalıklara çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Rüya A. yönetimindeki 07 EE 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada araç sürücüsü Rüya A. (20) ile araçta bulunan Ugur A. (22) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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