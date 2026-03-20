Antalya'da 5'i çocuk 6 kişinin öldüğü yangında sera sahibi tutuklandı

Antalya'da seralarda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan ve 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma çerçevesinde sera sahibi tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde seralarda işçi olarak çalışan yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı konteynırda çıkan yangında 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış sebebi sobadan kaynaklı olduğunun değerlendirilirken, olayla ilgili sera sahibi Yusuf G. ile iki çocuğu gözaltına alındı.

Sera sahibi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından şüpheliler Nahman G., Umut G. ve Yusuf G., "taksirle ölüme neden olma" suçundan Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Nahman G. ve Umut G. hakkında adli kontrol kararı verilirken, Yusuf G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 01.30 sıralarında, sera işçisi bir ailenin kaldığı prefabrik yapıda yangın çıkmış, yangın anında içerde bulunan yabancı uyruklu aileden 3 kişi vatandaşların yardımıyla dışarı çıkartılmıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, ikamette bulunan aynı aileden 7 aylık hamile anne Leyle Elali (26), çocukları Muna Ahmed (9), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5), Fatma Ahmed (8), Mahmut Ahmed'in (4) hayatlarını kaybettiği belirlenmişti. Dumandan etkilenen Şevvah Ahmed (29), Mahmut Ahmed (53) ve Ahmet Ahmed (4) kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı. - ANTALYA

