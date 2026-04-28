Antalya'da konaklama ve araç kiralama firmalarına eş zamanlı denetim

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde konaklama tesisleri ile araç kiralama firmalarına yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından, mevcut asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, genel güvenlik ve halk sağlığını tehdit eden unsurların önlenmesi, suçluların yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla denetim yapıldı. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında düzenlenen uygulamaya 70 ekip ve 150 personel katıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, 602 günübirlik konaklama yeri ve 20 araç kiralama firması kontrol edildi.

Denetimler sonucunda, Kimlik Bildirme Sistemine anlık veri göndermediği belirlenen 3 işletmeye ve kayıtsız araç kiralama yaptığı tespit edilen 1 şahsa cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı