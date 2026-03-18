Komşuların tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde komşu aileler arasında kız isteme tartışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekten yaralandı. Olay sonrası kaçan 3 şüpheli, Motorize Polis Timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Antalya'da komşu aileler arasında iddiaya göre kız isteme tartışmasıyla başlayan kavgada 2 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli Motorize Polis Timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre birbirine komşu iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M. Ç., S. G. ve C. Ç. yanlarında getirdikleri pompalı tüfekler ve tabanca ile ateş etmeye başladı. Pompalı tüfek ve tabancadan çıkan saçma ve kurşunların hedefi olan Tuncay Ş. ve Demir C. bacak ve kollarından yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese Motorize Polis Timleri, resmi ve sivil ekipler, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler, kalabalık grubu sakinleştirmekte zorlanırken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Kaçan 3 kişi kısa sürede yakalandı

Ekipler, kargaşadan faydalanarak olay yerinden kaçan M. Ç., S. G. ve C. Ç.'nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Saçma ve kurşunların hedefi olan Tuncay Ş. ve Demir C. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından aynı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ve tabanca olay yerine yakın bir noktada bulunan evin bahçesinde ele geçirildi. 2 kişinin yaralanmasına sebep olan olayın ardından kaçan M. Ç., S. G. ve C. Ç. Motorize Polis Timleri ve bölge ekibi tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ele geçirilen pompalı tüfekler ve tabanca üzerinde inceleme yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

Hamaney'den sonra o da öldürüldü! İran'dan beklenen açıklama geldi
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki

Verdi veriştirdi! Dev maç öncesi hedefinde UEFA var
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi

Savaştaki Zelenski de İran'a karşı harekete geçti! 4 ülkeye gönderdi
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti

Mütevazılığın da bu kadarı! Attığı golü yorumlamadı, bakın ne yaptı
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki

Verdi veriştirdi! Dev maç öncesi hedefinde UEFA var
Kadıköy'ü protesto korkusu sardı

Korkulan oldu!
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız

İran'dan sonra gözünü o ülkeye dikti: Çok yakında adım atacağız