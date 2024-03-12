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Kıskançlık yüzünden karısını öldüren adam: Evin önünden geçenler bakıyor sanıyordum

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Antalya'da karısını boğazından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, sağlık kontrolüne götürülürken "Cinayeti neden işledin, pişman mısın?" sorusuna 'Pişman değilim' yanıtını verdi. Evinin önünden geçenlerin dairesine baktığını düşündüğünü söyleyen Ayer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da tartıştığı karısı Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldüren Vezir Ayer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından öğle saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Ayer, ifadesinde eşini kıskandığını ve satacağı arsa nedeniyle tartışmaları nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi.

"GEÇENLERİN EVİME BAKTIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

Ayer, sağlık kontrolünden çıkarıldığı esnada basın mensuplarının 'Cinayeti neden işledin, pişman mısın' sorusuna, 'Pişman değilim' karşılığını verdi. Ayer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Vezir Ayer'in, polise verdiği ifadede ise şunları söylediği öğrenildi:

"Kıskançlığım vardı. Evimin oradan geçenlerin daireme baktığını düşünüyordum. Ben de bundan dolayı kıskanıyordum. Gece de 2005 yılında aldığım bir arsa vardı, onu satmak için konuşuyorduk. Eşim ve çocuklar buna izin vermedi. Daha sonra çocuklar uyuduğu esnada eşimle tartıştık. Ben de bıçakla boğazına kaç kere vurdum hatırlamıyorum" dedi.

8 BIÇAK DARBESİ

Antika Ayer'in vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edilirken, öldürücü olanın ise boğazına denk geldiği belirtildi. Antika Ayer'in ağabeylerinin, psikolojik sorunları olan Vezir Ayer'i 2-3 ay önce Şanlıurfa'ya muska yapmak için götürdükleri de öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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