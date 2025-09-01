Antalya'da Kırmızı Işıkta Çarpışma: 4 Yaralı

Antalya'da kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konyaaltı İlçesine bağlı Sarısu Mahallesi Tünektepe kavşağında dün gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Ö.B.'nin kullandığı 07 ZS 700 plakalı Peugeot marka otomobil, kırmızı ışıkta duran Fatih Ç'nin hakimiyetindeki 07 ACN 765 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA