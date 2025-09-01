Antalya'da Kırmızı Işıkta Çarpışma: 4 Yaralı

Antalya'da Kırmızı Işıkta Çarpışma: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Antalya'da kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konyaaltı İlçesine bağlı Sarısu Mahallesi Tünektepe kavşağında dün gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Ö.B.'nin kullandığı 07 ZS 700 plakalı Peugeot marka otomobil, kırmızı ışıkta duran Fatih Ç'nin hakimiyetindeki 07 ACN 765 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş

Kan donduran olay! Bebeğini çöpe atıp bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...

Kanlı infazda korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.