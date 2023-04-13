Antalya'da kendisini almaya gelen polislere ateş edip 4 saat sonra yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Antalya'da silahla rastgele ateş edip, şikayet üzerine adrese gelen polislere de silahla karşılık veren şahıs, polis özel hareket timlerinin de devreye girmesi ile 4 saat sonra yakalanmıştı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Koca Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mutafa Ş. (33) sağa sola ateş ederek kendisini eve kilitledi. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıs kendisini almak isteyen polislere de silahla karşılık verince olay yerine özel harekat timleri çağrıldı. Olay yerine gelen tüm polisler çelik yelek giyerken evin bulunduğu alan ve çevresi de abluka altına alındı. Güvenlik sebebiyle kimsenin yaklaştırılmadığı bölgede şahıs 3 saatin sonunda kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı ancak başaramadı. Polis ekiplerinin şahsı yakalamak için havadan da dron ile aradığı Mustafa Ş.'nin bölgedeki bir seranın içerisinde olduğu tespit edildi. Mustafa Ş., yakalanarak etkisiz hale getirilip polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA