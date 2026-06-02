"Ben söz verdim mi tutarım" deyip üzerine benzin dökerek iş yerine kendini kilitledi

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, üzerine benzin döküp kendini yakacağını söyleyerek elindeki bıçakla iş yerine kilitlendi. Yakınları, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çabaları sonucu kapıyı açarak dışarı çıktı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 638 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İnanç A., benzin dökerek kendisini yakacağını söyledi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada eline aldığı bıçakla kendisine ait iş yerine giren şahıs kapıyı kilitleyerek yanına kimsenin yaklaşmamasını söyledi.

"Ben söz verdim mi tutarım"

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri gerekli önlemleri alırken, İnanç A.'yı da ikna etmek için çaba harcadı. İş yerine kendisini kilitleyen ve yanına kimsenin gelmesine izin vermeyen şahıs camı kırarken, "Ben söz verdim mi tutarım" diye çevreye bağırdı. Şahsın ikna etmek için yakınları devreye girerken, kısa süreli görüşmenin ardından İnanç A. kapıyı açarak dışarı çıktı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yardımını kabul etmeyen ve sadece elindeki kesiğin sarılmasını isteyen İnanç A. ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
