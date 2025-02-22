İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da Kaza: Sürücü Dereye Uçtu, Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kaza: Sürücü Dereye Uçtu, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yoldan çıkan bir otomobil köprünün bariyerlerine çarparak dereye uçtu. Kazada sürücü Yasin Erdoğan hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yoldan çıkan otomobil köprünün bariyerlerine vurarak dereye uçtu. Kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kasaba Kaş yolu Uğrar Mahallesi Felen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Kaş yönüne giden Yasin Erdoğan yönetimindeki 07 TCC 81 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, köprünün bariyerlerine çarparak dereye uçtu. Kaza yerinden geçen başka sürücülerin fark etmesi üzerine durum 112 ekiplerine haber verildi.

Kazada dereye uçan aracın sürücüsü Yasin Erdoğan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Erdoğan'ın cansız bedeni kaza yerine gelen cenaze aracına konuldu. Kazayı duyan yakınları kaza yerine akın etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.