Kanala uçan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yağmur suyu tahliye kanalına uçan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim S.'nin kullandığı 07 LOVZ 25 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarpıp yağmur suyu tahliye kanalına uçtu. Sürücü İbrahim S. çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerine durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarılarak çekiciye yüklenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
