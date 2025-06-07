Antalya'da Kaybolan Çiftçi Ali Ergin 72 Saat Sonra Evine Döndü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde "berbere gidiyorum" diyerek evinden çıkan ve kendisinden uzun süre haber alınamayan 41 yaşındaki Ali Ergin, gece saat 02.00 sularında evine döndü.

Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'nde yaşayan ve 2 çocuk babası olan çiftçi Ali Ergin'in kaybolduğu yönünde ailesi tarafından yapılan başvurunun ardından, emniyet ve jandarma ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Perşembe sabah 09.00'da evden çıkan Ergin'e telefonla da ulaşılamayınca ailesi ve mahalle muhtarı durumu yetkililere bildirmişti.

Yaklaşık 72 saat sonra kendi imkanlarıyla evine dönen Ali Ergin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailesi ve yakınları büyük bir rahatlama yaşarken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Yetkililer, konuya ilişkin gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti. - ANTALYA