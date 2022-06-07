Antalya'da kayalık alana düşen şahsı kurtarma seferberliği - Haberler

Antalya'da kayalık alana düşen şahsı kurtarma seferberliği Antalya'da kayalık alana düşen şahsı kurtarma seferberliği Yaklaşık 20 metre yüksekliğinden düştüğü kayalık alanda mahsur kalan şahsı, itfaiye ve polis ekipleri kurtardı Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 20 metrelik seyir terasından kayalık alana düşen şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Antalya'da kayalık alana düşen şahsı kurtarma seferberliği Yaklaşık 20 metre yüksekliğinden düştüğü kayalık alanda mahsur kalan şahsı, itfaiye ve polis ekipleri kurtardı ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde yaklaşık 20 metrelik seyir terasından kayalık alana düşen şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sırasında Odabaşı Mahallesi Panaromik Seyir Terası'nda meydana geldi. 49 yaşındaki Yusuf Ercan, terasa şehir manzarası izlemeye geldi. Bir süre manzarayı izleyen Ercan, biranda dengesini kaybederek, kayalık alana düştü. 'Yardım edin' seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ilk olarak Ercan'ın olduğu yeri belirledi. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan şahsı kurtarmak için ekipler halat sistemi kurdu. Kaşık sedyeye alınan Ercan, ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmayla yukarı çıkartıldı. Bilinci yerinde olan Yusuf Ercan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. "Şahsı itfaiye kurtardı" Olayı gören Serkan Ceviz, " Biz ileride oturuyorduk, itfaiye sesini duyunca hemen geldik. Şahıs aşağıda kayalık alandaydı. Sonra itfaiye ekipleri şahsı kurtardı ve hastaneye götürüldü" dedi. İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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