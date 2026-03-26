Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı

Güncelleme:
Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan karton yüklü kamyonet kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde karton yüklü kamyonet seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen karton yüklü hurdacı aracı, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın kasasındaki kartonları saran alevlere diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar müdahele etti. ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta ve taşınan yükte büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
