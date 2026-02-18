Haberler

Alacabel'de şiddetli yağmur kar yağışına döndü

Güncelleme:
Antalya ve çevresinde etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından kar yağışı başladı. Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Sürücülerden dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları istendi.

Antalya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Akseki ilçesinde de etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından, Alacabel'de hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışının saat 04.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında başladığı ve Seydişehir yönüne doğru yaklaşık 20-25 kilometrelik alanda etkili olduğu belirtildi. Bölgede kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte bölgede hazır bekleyen Karayolları ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ekiplerin, yolun ulaşıma kapanmaması ve sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun şekilde çalıştığı bildirildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, bu güzergahı kullanacak sürücülere tedbir amaçlı araçlarında zincir bulundurmaları ve yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

