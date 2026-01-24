Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı

Antalya'da yağmur etkisini sürdürürken, kentin yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı, 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu bildirildi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerini kara bırakmıştı. Sabah saatlerinde kar yağışı yeniden yağmura dönüşürken, akşam saat 21.00 sıralarında sıcaklığın tekrar düşmesiyle birlikte kar yağışı yeniden etkili oldu.

Kar yağışının saat 21.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden başlayarak Tınaztepe mevkiine kadar yaklaşık 20 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi. Yağışla birlikte bölgede 7/24 görev yapan Karayolları Alacabel ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin yolu trafiğe açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiği, şu ana kadar yolda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve gece saatlerinde yeniden etkisini artırabileceği belirtilirken, ekipler sürücülere buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ANTALYA