Haberler

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı yeniden başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da etkili olan yağmurun ardından yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor. Akseki-Seydişehir karayolunda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açık tutmak için çalışmalara başladı ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Antalya'da yağmur etkisini sürdürürken, kentin yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı, 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu bildirildi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerini kara bırakmıştı. Sabah saatlerinde kar yağışı yeniden yağmura dönüşürken, akşam saat 21.00 sıralarında sıcaklığın tekrar düşmesiyle birlikte kar yağışı yeniden etkili oldu.

Kar yağışının saat 21.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden başlayarak Tınaztepe mevkiine kadar yaklaşık 20 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi. Yağışla birlikte bölgede 7/24 görev yapan Karayolları Alacabel ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin yolu trafiğe açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiği, şu ana kadar yolda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve gece saatlerinde yeniden etkisini artırabileceği belirtilirken, ekipler sürücülere buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi