Gazipaşa'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa'da kamyonetin çarptığı 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ekmel Mahallesi Fen Lisesi Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Ramazan Doğan'a, Yusuf G. yönetimindeki 07 VIN 34 plakalı Hyundai marka kamyonet çarptı. Kazada Doğan ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Yusuf G. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA