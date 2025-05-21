Antalya'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Yahya Süslü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Yahya Süslü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yahya Süslü, ikametinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Resmi tören 22 Mayıs 2025'te yapılacak.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yahya Süslü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Yahya Süslü, bugün ikametinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Merhum polis memuru için 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00'da Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından Süslü, dualarla son yolculuğuna uğurlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden yatak çıktı

Drenaj tünelini çocuklar mesken tuttu! İçinden çıkan şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Küme düşme riski olan takımını üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a üst üste talipler

Küme düşecek takımı üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a teklif yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.