Antalya'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Yahya Süslü Hayatını Kaybetti
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yahya Süslü, ikametinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Resmi tören 22 Mayıs 2025'te yapılacak.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yahya Süslü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Yahya Süslü, bugün ikametinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Merhum polis memuru için 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00'da Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından Süslü, dualarla son yolculuğuna uğurlanacak. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa