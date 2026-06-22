Antalya'da elektrik trafosunda çıkan yangın kokuttu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosunda çıkan yangın kokruttu. Çevredeki esnafın ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Serik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Trafodan yükselen dumanları fark eden çevredeki esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yangına ilk müdahaleyi iş yeri sahipleri yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Oluşabilecek bir tehlikeye karşı cadde üzerinde park halinde bulunan araçlar sahipleri tarafından kaldırılırken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak yolu kısa süreliğine araç trafiğine kapattı.

Yangın iş yerlerine sıçramadan söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında elektrik trafosu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, cadde üzerindeki bazı iş yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı