Antalya'da Kadın İşçi Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, çalıştığı iş yerine gelen eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İş yerinde yaşanan tartışmanın ardından kadın kendisini depoya kilitledi ancak eşi kapıyı kırarak içeri girdi ve bıçakladı. Kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.