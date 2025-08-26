Antalya'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 22 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah, içki, tütün ve elektronik sigara ele geçirildi, yakalanan 22 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan onlarca şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılırken, yapılan aramalarda 100 tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutuklandı.

"Rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından yürütülen soruşturmada ise 18 şüpheliye işlem yapıldı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı, 5'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 8 kişi tutuklandı. 10 ayrı olayda ise 12 şüpheliye "5607 sayılı kanuna muhalefet" kapsamında adli işlem yapıldı. Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlere düzenlenen baskınlarda 105 litre ve 56 şişe içki, 88 kilogram tütün, 4 bin 230 paket sigara, bin adet puro, 527 elektronik sigara, 34 bin 880 adet doldurulmuş makaron ve 18 cep telefonu ele geçirildi. - ANTALYA