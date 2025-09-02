Antalya'da Kaçakçılıkla Mücadele: 712 Bin 440 Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da KOM ekipleri tarafından son 15 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 712 bin 440 adet makaron ele geçirilirken, 2 farklı olayla "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 10 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından son 15 gün içerisinde çalışmalarda "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçundan; 2 olayda 12 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 3 adet şarjör, 11 adet fişek geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden birine ev hapsi cezası verilirken, 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan yapılan çalışmalarda ise 16 olayda, 22 şüpheli şahsa adli işlem uygulandı. Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde, işyeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen 712 bin 440 adet makaron, 3 bin 654 paket sigara, 1117 kilogram tütün, 1205 adet puro, 1513 adet elektronik sigara, 15 adet elektronik sigara likiti, 116 şişe ve 10 litre içki, 4 bin 516 adet muhtelif emtia ile 4 adet cep telefonu geçirildi Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA