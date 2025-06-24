Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 26 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 26 Şüpheli Yakalandı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 111 bin 798 şişe kaçak içki, 8 bin 332 paket kaçak sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Ayrıca, sahte para suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftadaki gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak ürünlere el koyulurken, 26 şüpheliye de adli işlem gerçekleştirildi.

Antalya'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında; Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik, Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen 16 ayrı operasyonda, 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ekiplerin iş yeri, depo ve ikametlerde gerçekleştirdiği aramalarda 111 bin 798 şişe kaçak içki, 8 bin 332 paket kaçak sigara, 6 bin 155 adet kaçak tıbbi malzeme, 3 bin 573 adet kaçak emtia, 658 adet elektronik sigara, 47 kilogram kıyılmış tütün, 21 litre içki ve 16 adet cep telefonu ele geçirildi.

"Parada Sahtecilik" suçu kapsamında sahte para sürmeye çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 209 adet sahte para ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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