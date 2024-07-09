Antalya'da Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten 2 kişiye adli işlem

Antalya'da 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan 2 şahsa adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda; Aksu ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan işlem neticesinde; 857 bin 600 adet boş makaron, 845 paket gümrük kaçağı sigara, 715 kilogram kıyılmış tütün, 6 adet sigara sarma makinesi, 4 adet kompresör ve 1 adet tütün nem alma makinası ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 2 şahsa "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA