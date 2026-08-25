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Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 365 Kilogram Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 365 Kilogram Ele Geçirildi
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Antalya'da jandarma ekiplerinin Aksu ve Serik ilçelerinde düzenlediği operasyonda, bir araç ve işletmede yapılan aramalarda 365 kilogram açık sarmalık kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Tütüne el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'da jandarma ekiplerinin Aksu ve Serik ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlediği operasyonda 365 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya ve Serik Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, H.Ü. isimli şahsa ait araçta ve bir işletmede arama yapıldı. Aramalarda 365 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak tütüne el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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