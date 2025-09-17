Haberler

Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda büyük miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirdi. Operasyonlarda 1 milyon doldurulmuş makaron, 425 kilogram kıyılmış tütünden oluşan geniş bir envanter bulundu.

Kemer ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatları doğrultusunda, kaçak tütün ve sigarayla mücadele kapsamında iki ayrı işletmede İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kemer ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.

Operasyonlarda 100 adet ısıtılmış tütün, 425 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon adet doldurulmuş makaron, 425 adet kaçak sigara, 20 adet elektronik sigara, 10 adet paketlenmiş kaçak tütün, 4 sigara sarma makinesi ve 200 puro ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

