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Antalya'da Son Bir Ayda 1331 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da Son Bir Ayda 1331 Aranan Şahıs Yakalandı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, son bir ay içinde farklı suçlardan aranan ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 14, 5-10 yıl arası 138, 0-5 yıl arası 281 olmak üzere toplam bin 331 aranan şahıs yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son bir ayda farklı suçlardan aranan bin 331 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince son bir ayda operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, son 1 ayda farklı suçlardan aranan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 14, 5-10 yıl arası 138, 0-5 yıl arası 281 kişi olmak üzere toplam bin 331 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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