Antalya'da JASAT Operasyonu: 184 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonla 184 kişi yakalayarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından operasyon düzenlendi. Son 72 saatte düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 şüpheli, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 14 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 33 şüpheli başta olmak üzere toplam 184 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti. - ANTALYA