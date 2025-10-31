Antalya'da JASAT, 202 Suçluyu Yakaladı

Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ), son 72 saatte haklarında yakalama kararı ya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 202 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Jandarma Dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan aranan toplam 202 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 19 kişi ve 0 ila 5 yıl arasında hapis cezası bulunan 29 kişi bulunuyor. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA