Haberler

Antalya'da JASAT, 202 Suçluyu Yakaladı

Antalya'da JASAT, 202 Suçluyu Yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), son 72 saatte haklarında yakalama kararı veya kesinleşmiş hapis cezası bulunan 202 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ), son 72 saatte haklarında yakalama kararı ya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 202 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Jandarma Dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan aranan toplam 202 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 19 kişi ve 0 ila 5 yıl arasında hapis cezası bulunan 29 kişi bulunuyor. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.