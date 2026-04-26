Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 30 kilogram skunk maddesi ele geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araç içerisinde 30 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalar kapsamında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Döşemealtı ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri tarafından tespit edilen şüpheli araç takip sonucu düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, 30 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Zehir tacirlerine ağır darbe vurulan operasyonda, uyuşturucu maddelere el konuldu. Gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı