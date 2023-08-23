Antalya'da yapılan bir jandarma operasyonunda, M.D.S. ve N.T. isimli şüphelilerin bulunduğu otomobilde 25 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca şarjörü ve 14 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Antalya'da jandarma operasyonunda 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da bazı kişilerin il dışından ruhsatsız tabanca getirerek satışını yapacakları bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Çalışma sonucunda M.D.S. ve N.T.'nin silah kaçakçılığı yapacağı tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. M.D.S. ve N.T.'nin bulundukları otomobil, yapılan takibin ardından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 25 tabanca, 25 tabanca şarjörü ile 14 fişek ele geçirildi. M.D.S. ve N.T. jandarma ekipleri tarafından '6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)