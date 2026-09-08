Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ezeli rakibine Kadıköy'de 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın takımın kötü performansının ardından harekete geçtiği belirtildi.

ÖNCE İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞTÜ

Takvim'de yer alan habere göre Aziz Yıldırım, tesislerde ilk olarak teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım daha sonra futbolcularla bir araya gelerek Beşiktaş karşısında ortaya konan futbola ilişkin düşüncelerini aktardı.

"BU OYUN SİZE HİÇ YAKIŞMADI"

Futbolculara hem destek veren hem de uyarılarda bulunan Yıldırım'ın, “Bu oyun size hiç yakışmadı. Taraftarımız önünde kazanmamız gereken bir maçtı. Oyundan ben de taraftar da hiç memnun değil. Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum” dediği öne sürüldü.

"BU TAKIM SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAK"

Aziz Yıldırım'ın sert uyarısının ardından oyuncularına güven mesajı da verdiği belirtildi. Yıldırım'ın, “Size güveniyorum. Zamanla çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacak. Buna inancım tam” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

FUTBOLCULARDAN ROMA MAÇI İÇİN SÖZ

Toplantının sonunda sarı-lacivertli futbolcuların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma karşılaşması öncesinde Başkan Aziz Yıldırım'a galibiyet sözü verdiği belirtildi. Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisinin ardından Roma karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor.