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Antalya'da Jandarma Dedektifleri 209 Aranan Şahsı Yakaladı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri 209 Aranan Şahsı Yakaladı
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Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT), son 72 saatte 209 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, ağır ceza gerektiren suçlar işlemiş olanlar da yakalandı.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 209 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışmaları sürüyor. Ekipler bu kapsamda farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 13 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 34 şüpheli başta olmak üzere toplam 209 şüpheli şahıs yakalayarak adli makamlara teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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