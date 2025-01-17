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Antalya'da Jandarma, 72 Saatte 176 Suçluyu Yakaladı

Antalya'da Jandarma, 72 Saatte 176 Suçluyu Yakaladı
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Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), son 72 saat içerisinde çeşitli suçlardan aranan 176 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri, son 72 saatte farklı suçlardan aranan 176 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya'da, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, son 72 saatte çeşitli suçlardan aranan toplam 176 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Jandarma Dedektifleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 7 kişi ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi olmak üzere, farklı suçlardan aranan şüpheliler tespit edilerek yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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