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Antalya'da Jandarma 194 Aranan Şahsı Yakaladı

Antalya'da Jandarma 194 Aranan Şahsı Yakaladı
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Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son 72 saatte toplam 194 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalananlar arasında ağır hapis cezası bulunan şüpheliler de yer alıyor.

Antalya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından son 72 saatte 194 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla JASAT ekiplerinin yapmış oldukları özverili çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 9 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 21 şüpheli başta olmak üzere toplam 194 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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