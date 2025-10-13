Antalya'da İtfaiye Aracının Devri sonucu 2 İtfaiye Eri Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadayı Mahallesi'nde Oğuzhan A. idaresindeki 07 HY 631 plakalı itfaiye aracı, yangın çıkan adrese giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada itfaiye sürücüsü Oğuzhan A. ile araçta bulunan itfaiye eri Uğur A. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında devriye atan zabıta ekipleri de yaralıların ambulanslara taşınmasında yardımcı olurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA