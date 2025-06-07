Antalya'da İş Merkezinde Klima Motorundan Yangın Çıktı

Antalya'da bir iş merkezinde klima motorundan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir iş merkezinin ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri klima motorları ve kabloların yandığı alanda söndürme çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdüğü yangın sonrası dairede biriken dumanın tahliyesini sağladı. - ANTALYA