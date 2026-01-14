Haberler

İş yerinde düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki genç 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde iş kazasında yaralanan 17 yaşındaki İsmail Günalı, 10 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi. Ailesi ve yakınları yasa boğulan genç, Belkıs Mezarlığı'nda defnedilecek.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen iş kazasında yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde plastik yapı işinde kalfa olarak çalışan İsmail Günalı, yaklaşık 10 gün önce iş yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen genç, buradan Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 10 gündür doktorların gözetiminde yaşam mücadelesi veren talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İsmail Günalı'nın vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, cenazesinin Çarşamba günü öğleden önce Belkıs Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
