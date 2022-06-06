Antalya'da ırmağa giren DPÜ öğrencisi boğularak hayatını kaybetti - Haberler

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Antalya'da ırmağa giren DPÜ öğrencisi boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da ırmağa giren DPÜ öğrencisi boğularak hayatını kaybetti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi, Antalya'da boğularak hayatını kaybetti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi, Antalya'da boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki İsa Yiğit, 76 kişilik öğrenci grubu Manavgat'a geziye gitti. Rehber eşliğinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, Köprüçay Irmağı kenarında mola verdi. Öğrencilerden, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi İsa Yiğit ve arkadaşları, gruptakilerin uyarılarına rağmen yüzmek için yüzmek için ırmağa girdi. Bir süre sonra arkadaşları ırmaktan çıkarken, İsa Yiğit akıntıyla sürüklenmeye başladı. Kenara çıkmak için çaba sarf eden İsa Yiğit, gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Yiğit'in cansız bedeni, Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yayınladığı taziye mesajında, "Öğrencimiz İsa Yiğit'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kütahya Dumlupınar ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerini paylaştı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dumlupınar İsa Yiğit Antalya 3. Sayfa Haberler

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