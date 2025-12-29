Haberler

Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Antalya'da bir kadının köprüde intihar teşebbüsünde bulunmasının ardından, kalabalık içinde kadına hakarette bulunan O.G. isimli kişi gözaltına alındı, savcılıktan serbest bırakıldı.

Antalya'da bir kadının köprüde intihar teşebbüs edip polis ekiplerince son anda kurtarıldığı olayda, "Yazıklar olsun senin gibi kadına, ben olsam şimdiye atlamıştım oradan" şeklinde konuşan kişi, gözaltına alındı, ardından savcılıktan serbest bırakıldı.

25 Aralık günü saat 20.00 sıralarında Otogar kavşağı üst köprü viyadüğünde intihar girişiminde bulunan G.Y. isimli kadın Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarılırken, olayın ardından aşağıda toplanan kalabalık içerisinde adının O.G. olduğu belirlenen şahıs, "Yazıklar olsun senin gibi kadına, ben olsam şimdiye atlamıştım oradan" şeklinde konuşmuştu.

Olay sonrası O.G., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'söylemleriyle intihara yönlendirme eylemine teşvik ettiği' gerekçesiyle adliyeye sevk edilen O.G., cumhuriyet savcılığından serbest bırakıldı. - ANTALYA

