Antalya'da İnşaat Malzemesi Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Antalya'nın İbradı ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İbradı-Akseki kara yolu Düzlen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akseki yönüne giden sürücüsü bilinmeyen 07 AHM 095 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp devrilerek sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Hasanat Çetin ve Celal Kurtulgu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA